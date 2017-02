Sie selbst sei von Katharina von Bora als kluge und tatkräftige Frau beeindruckt - mit diesen Worten begrüßte Pastorin Christiane Elster am Sonnabend rund 180 Gäste in der Johanneskirche in Empelde. Im Jubiläumsjahr der Reformation päsentierte die Gemeinde ein Musical über die Frau Martin Luthers.