Das rund 100 Jahre alte Wohnhaus an der Straße Über den Beeken in Ronnenberg wird derzeit abgerissen und muss einem Neubau weichen. Auch auf den Nachbargrundstücken stehen inzwischen schon vier moderne Einfamilienhäuser - genau am früheren Standort des inzwischen bereits abgerissenen Traditionsgasthauses Zum Goldenen Löwen von Hildegard Voges (siehe Bildergalerie).

Quelle: Ingo Rodriguez