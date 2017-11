Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert am 18. November in der Marie-Curie-Schule. Die MGO Kids haben sich während eines Probenwochenendes im Landheim der Tellkampfschule in Springe auf das Ereignis vorbereitet.