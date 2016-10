Die Bauarbeiten an der Netto-Filiale in der Normannischen Straße in Ronnenberg gehen gut voran. Nach Abschluss der Parkplatzsanierung sind nur noch ein paar Arbeiten im Innenausbau zu erledigen. Dann kann die Ware kommen. Als Eröffnungstermin hat die Handelskette jetzt den 17. November angegeben.