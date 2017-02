"Das Thema müssen wir anfassen", stellte Hans Hermann Fricke fest. Der Ortsbürgermeister stimmte wie alle anderen anwesenden Ortsratsmitglieder am Montagabend für die Einrichtung einer Willkommensinitiative in seinem Ortsteil. Neubürger sollen damit an die aktive Dorfgemeinschaft herangeführt werden.