Polizei sucht einen dunkelblauen Kombi

Empelde. Die Täter schlugen bei dem Transporter die Dreieckscheibe der Fahrertür ein und entriegelten die Tür. Der VW Passat Kombi, mit dem die Diebe flüchteten, hatte ein Cloppenburger Kennzeichen (CLP).

Die vermutlich selben Täter wurden am Sonnabend gegen 11.10 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf dem Gelände des TSV Jahn Leveste an der Straße Im Mühlenteich in Leveste an einem abgestellten Kleintransporter die beiden Kennzeichen abmontierten. Möglicherweise wird der Passat nun mit dem gestohlenen Kennzeichen aus dem Heidekreis (HK) gefahren.

In beiden Fällen bittet das Kommissariat Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 um weitere Zeugenhinweise.