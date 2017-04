Ihme-Roloven. Auch hinter Alexander Wurz liegen anstrengende Wochen. "Der Bau als solches war schon viel Arbeit", sagt der zweite Vereinsvorsitzende. Dazu kamen zuletzt noch die Vorbereitungen für die Feiertage. Und da hat sich der SV Ihme-Roloven nicht lumpen lassen: Nach dem sportlichen Eröffnungsprogramm am Freitagabend folgt am Sonntag die offizielle Einweihung mit den Sponsoren und anschließendem Tanz in den Mai in der Mehrzweckhalle. Allein um die Halle herzurichten seien vier Tonnen Material angekarrt worden, sagt Wurz. Am Montag geht es dann munter weiter - um 11 Uhr soll an der alten Fachwerkscheune der Maibaum aufgestellt werden. "So haben wir drei tolle Tage", sagt Wurz und lacht. "Dann hoffen wir, dass wir im Mai wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen."

Zuvor mussten sich aber beim freundschaftlichen Aufeinandertreffen die Ü40-Herren des SV Ihme-Roloven gegen die Traditionsmannschaft von Hannover 96 beweisen. Auch wenn die Gastgeber bald mit 0:2 zurücklagen mischten sie über weite Strecken gut mit und kamen zu einigen Chancen. Schlussendlich musste man sich jedoch bei leichtem Regen mit 2:4 geschlagen geben.

Fotostrecke Ronnenberg: Alte Liebe trifft neues Vereinsheim Zur Bildergalerie

Von Nils Oehlschläger