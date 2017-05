Der Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatte am Sonnabend junge Leute zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Jugendlichen durften sich in Theorie und Praxis in der Arbeit im Katastrophenfall ausprobieren. Das DRK erhofft sich mit solchen Aktionen Mitglieder für eine neue Jugendbereitschaft.