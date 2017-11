Es hat in dieser Jahreszeit Tradition: Der Weetzener Verein für Denkmalpflege veranstaltet am Sonnabend, 11. November, um 19 Uhr ein Irish-Folk-Konzert in der Alten Kapelle in Weetzen. Dieses Mal wird "Scot-Erin" spielen. Das Motto des Trios: keltische Musik zum Feiern und Träumen.