Anwohner appellieren: Fahrt langsam!

Das Problem ist nicht neu: Besonders in Verkehrszonen, in denen die Geschwindigkeitsbegrenzung die 50 Stundenkilometermarke unterschreitet, halten Autofahrer sich nicht an das vorgegebene Tempo. Beschwerden von Anwohner häufen sich, Eltern sorgen sich um ihren Kinder, die auf der Straße spielen.