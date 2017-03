Die Polizei hat am Donnerstag an der Stöckener Straße in Letter einen Autofahrer angehalten, der 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer gegen den 48-jährigen aus Seelze ein. Weiterfahren durfte er natürlich nicht mehr.