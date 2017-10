Autoknacker stehlen Damenhandtasche aus Tiguan

Autoknacker haben am Sonnabend die Scheibe eines VW Tiguan eingeworfen, der auf dem Parkplatz des Motor-Sport-Clubs an der Klöcknerstraße abgestellt war. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter aus dem Wagen eine cremefarbene Damenhandtasche, in der sich mehrere Schlüssel befanden.