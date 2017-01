Ein schwarzer BMW ist am Freitag gegen 13.15 Uhr aus der Straße An den Grachten in Seelze-Süd nach links in den Kirchbuschweg abgebogen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen dabei in den Gegenverkehr. Um einen Unfall zu vermeiden, musste eine Mercedes-Fahrerin bremsen, der ein Skoda auffuhr.