Lohnder organisieren 7. Haus- und Hofflohmarkt

Beim 7. Lohnder Haus- und Hofflohmarkt kann am Sonntag, 3. September, wieder gestöbert, gehandelt und gefeilscht werden. Von 11 bis 17 Uhr sind in Einfahrten, vor Garagen und Grundstücken die Stände aufgebaut. "Wir wollen, dass die Lohnder miteinander in Kontakt kommen", sagen die Organisatoren Wilfried Nickel und Andreas Köhler.