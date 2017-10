Brotkorb Seelze sucht neuen Vorstand

Seelze. Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden der stellverteretende Vorsitzende Helmut May sowie Kassenwartin Gabriele Karp die Geschäfte kommissarisch weiterführen. Auch sonst haben die Ehrenamtlichen Personalsorgen. "Wir brauchen tatkräftige Unterstützung in allen Bereichen des Brotkorbes", sagt Sprecherin Petra Bernhardt-Schlue. Seit 2010 verteilt der Seelzer Brotkorb Lebensmittel an Bedürftige. Auch Kleiderspenden geben die Helfer aus. Für ihr Engagement war die scheidende Vorsitzende Marion Straschewski Mitte des Jahres beim Leinestern, dem Ehrenamtspreis des hannoverschen Freiwilligenzentrums, ausgezeichnet worden. Die HAZ-Leser wählten sie auf den zweiten Platz in der Kategorie Soziales und Mildtätiges. Mit dem Preis würdigt das Freiwilligenzentrum der Region Hannover alle zwei Jahre Ehrenamtliche.

Wer den Brotkorb unterstützen möchte, kann donnerstags vormittags beim Sortieren oder nachmittags beim Verteilen von Lebensmitteln helfen. Mittwochs braucht die Kleiderkammer am Nachmittag Helfer. Ansprechpartner ist Friederieke Volker unter Telefon (0160) 2718821. Auch Fahrer für die Fahrzeuge des Brotkorbs zum Abholen der Lebensmittelspenden sind gefragt. Rainer Brinkmann ist für Interessenten unter Telefon (0151) 5519911 erreichbar.

Von Benjamin Behrens