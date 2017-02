Die CDU möchte die Wirtschaftsförderung in Seelze verstärken. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt, Jens Willms, ist davon überzeugt, dass die in Seelze ansässigen Unternehmen durch eine zusätzliche Stelle in der Abteilung besser betreut werden könnten. Davon profitiere auch die Stadt.