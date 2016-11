Illuminierte Schaufenster, Bäume und Gebäude, Musik, Puppentheater und Kleinkunst können Besucher beim sechsten Seelzer Lichtermeer am Freitag erleben. Etwa 50 Geschäfte beteiligen sich an der Aktion in der Innenstadt entlang der Hannoverschen Straße, dem Kreuzweg und der Bremer Straße.