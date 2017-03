Letter. Wie die Polizei mitteilte, war der Toaster in Brand geraten und von der 56-jährigen Mieterin auf den Balkon gebracht worden. Das Feuer breitete sich jedoch auf dort abgestellten Unrat aus. Bei dem erfolglosen Versuch, die Flammen selbst zu löschen, erlitt die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung.

Nachbarn hatten das Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die bereits gegen 16.45 Uhr den Einsatz beenden konnte. Die Mieterin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben den Brandort am Freitag untersucht. Die Ermittler sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ursache für das Feuer letztlich ein technischer Defekt an dem Toaster war.

Von Thomas Tschörner