Be:sound zeigt den letzten Tag auf Erden

Seelze. "Last Day on Earth" - Der letzte Tag auf Erden, ist das Thema des Chores. Wenn das Ende plötzlich nicht mehr in weiter Ferne ist, wissen die Menschen auf einmal alles, was sie haben, mehr zu schätzen. "Was würden sie in einer solchen Situation nun tun", fragen die Sänger. Einen Apfelbaum pflanzen, mit den Liebsten zusammen sein, den besten Wein trinken, den Lieblingsspazierweg zum letzten Mal gehen oder die ganze Tafel Schokolade auf einmal essen, sind einige der Möglichkeiten, die in "Last Day on Earth" erzählt werden. Dafür präsentiert be:sound ein vielfältiges Programm. Zu hören sind unter anderem Hits von Phil Collins, James Taylor, Sade, Coldplay und Enya. Den insgesamt 20 Sängerinnen und Sängern wird eine mitreißende Bühnenpräsenz nachgesagt. Die Stücke sind phantasievoll und eingängig arrangiert von Susanne Behr.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr in der Dreieinigkeitskirche. Der Eintritt kostet 6 Euro. Karten gibt es bei Lektor Kai Kromholz sowie zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros. Telefonische Bestellungen sind unter (05137) 939562 möglich.

Von Lennart Pralle