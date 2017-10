Region lehnt Tempo-30-Zone für Dedensen ab

Dedensen. Für die Ausweisung der Geschwindigkeitsbeschränkung ist die Region Hannover zuständig. Als Straßenbaulastträger befasste diese sich auch mit dem Antrag der SPD-Fraktion aus dem Ortsrat Dedensen. Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone für die Ortsdurchfahrt (K 253) wurde geprüft und schließlich abgelehnt.

Zur Begründung liefert die Region eine Vielzahl an Argumenten: Das Ergebnis einer Verkehrserhebung vom November 2015 hätte für den Bereich der Ortsdurchfahrt Dedensen eine durchschnittliche Verkehrsstärke von etwa 4000 Kraftfahrzeugen am Tag ergeben. Dies sei gemessen an vergleichbaren Straßen in der Region "eher moderat", heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Auch die V85, die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der Fahrer nicht überschritten wird, sei mit 58,2 Kilometern pro Stunde im Normalbereich. Daher rechtfertige weder Anzahl noch Geschwindigkeit der Fahrzeuge eine durchgängige Verkehrsbeschränkung.

Zudem betonte die Region, dass zusätzliche Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zu einer "allgemeinen Überforderung und Ablenkung" der Autofahrer führten. Zu viele Schilder an den Straßen hätten zur Folge, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Eigenverantwortung zunehmend abgäben. Beschränkungen des fließenden Verkehrs seien daher generell nur dann vertretbar, wenn aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine besondere Gefahrenlage bestünde. Thorsten Massinger von der SPD-Ortsratsfraktion hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass ein sicheres Überqueren der Fahrbahn aktuell kaum möglich sei. Da seitens der Region Hannover aber keine Gefahr zu erkennen war, wurde der Antrag nun abgelehnt. Der Sachverhalt wird am Dienstag, 7. November, im Ortsrat Dedensen öffentlich thematisiert.

Von Joanna von Graefe