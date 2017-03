Velber. Der eine betroffene Mercedes war an der Straße Westerwinkel geparkt. Der andere stand an der Gartenstraße. Den Schaden durch den Verlust des Sterns schätzt die Polizei auf jeweils 1000 Euro. Das Navigationssystem aus dem BMW kosten nach Angaben der Ermittler 2500 Euro. Das Auto war im Narzissenweg abgestellt.

In allen Fällen sucht die Polizei nun zeugen. Die rufen in der Wache in Seelze unter Telefon (05137) 8270 an.

Von Gerko Naumann