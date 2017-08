Diebe verbrennen Gegenstände aus gestohlenem Auto

Einen Mercedes Benz haben Diebe zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 2.30 Uhr, an der Feldbreite in Velber entwendet und Gegenstände aus dem Auto verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, fiel dem Sicherheitsdienst einer Firma an der Industriestraße in Letter gegen 2.30 Uhr ein kleines Feuer auf einem Grünstreifen auf.