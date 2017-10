Unwetter beschert Feuerwehr viele Einsätze

Seelze. Die freiwilligen Helfer hatten ab 19 Uhr eingedrungenes Wasser aus Kellern wie in der Straße Am Isenbrink oder der Tiefgarage des Rathauses zu entfernen, kümmerten sich um die überflutete Fahrbahn der Straße An der Junkernwiese und einen auf die Kantstraße gestürzten Baum. An der Straße Am Steingrande half die Ortsfeuerwehr gleich bei mehreren Wasserschäden, bis um 22 Uhr ein ausgefallenes Pumpwerk an der Mühlenstraße einen weiteren Einsatz erforderlich machte. Zu einem Wasserschaden wurden die Helfer am Sonntag gegen 11.15 Uhr in die Bremer Straße gerufen.