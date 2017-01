In die Räume der Tankstelle an der Stöckener Straße sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag gewaltsam eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte gegen 3 Uhr ein Zeitungsausträger auf dem Weg zu seiner Arbeit den Einbruch. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, steht noch nicht fest.