Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Seelze/Velber. Durch Hebeln an der Terrassentür und einem Fenster gelangten die Unbekannten am Sonnabend zwischen 14.30 und 20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Eibenweg in Seelze, berichtet die Polizei. Neben Schmuck entwendeten die Täter auch Geld. Der genaue Betrag steht noch nicht fest, ebenso die Höhe des Schadens.

Außerdem haben Einbrecher an der Straße Feldbreite im Neubaugebiet an der Hasselfeldstraße in Velber versucht, zwischen dem 3. Dezember, 20 Uhr, und 10. Dezember, 13.55 Uhr, die Terrassentür eines noch unbezogenen Reihenmittelhauses aufzubrechen. Durch massive Gewalteinwirkung entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner