Schmuck in noch nicht bekannter Menge haben Einbrecher aus einer Doppelhaushälfte an der Kolbestraße in Seelze entwendet, teilt die Polizei mit. Die Unbekannten drangen zwischen Montag und Donnerstagnachmittag in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe ist noch unklar.