Richtig reagiert hat am Freitag gegen 9 Uhr eine Zwölfjährige: Als von ihr zubereitetes Essen in Brand geriet, warf sie eine Decke über die Pfanne und brachte sie ins Freie. Das Mädchen verhinderte so Schaden an der Wohnung an der Osnabrücker Landstraße, die von der Feuerwehr belüftet wurde.