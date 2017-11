Entzündliche Farbe droht in den Kanal zu laufen

Unbekannte haben an der Schiffsablergestelle am Mittellandkanal mehrere Eimer mit hochentzündlicher und gesundheitsschädliche Farbe ausgekippt. Um die Flüssigkeiten aufzunehmen, musste die Feuerwehr Gümmer am Wochenende Unterstützung aus Seelze anfordern. Die Polizei ermittelt.