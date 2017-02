Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15.50 und 16.15 Uhr einen an der Lange-Feld-Straße 37-39 vorwärts eingeparkten Opel beschädigt, berichtet die Polizei. Der Schaden am linken hinteren Radkasten wird auf rund 800 Euro geschätzt.