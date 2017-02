Ein 75-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 17 Uhr einen Schlaganfall erlitten, als er mit seinem blauen Opel Agila auf der Hannoverschen Straße in Richtung Letter unterwegs war. In Höhe des Fachmarktzentrums geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und prallte gegen einen schwarzen Opel Corsa.