Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Mittwoch zwischen 8 und 20 Uhr einen Straßenbaum an der Langen Straße in Höhe von Hausnummer 8a beschädigt, berichtet ein Sprecher des Polizeikommissariats Seelze. Weil der Baum dabei umkippte, musste er entfernt werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.