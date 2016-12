Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr, und Freitag, 23. Dezember, 12.30 Uhr, an der Straße Am Silberberg 3 in Lohnde einen grauen VW Touran an der hinteren linken Seite beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Verursacher einfach weiter.