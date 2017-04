Gümmer. Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Sonnabend meldete die Besatzung eines Binnenschiffes eine Person im Wasser. Nachdem die Rettungskräfte vor Ort eingetroffen waren, machten sie sich mit Tauchern und einem Boot auf die Suche nach der Person. Es dauerte 30 Minuten, bis sie den Vermissten unter einer Brücke treibend fanden. Er wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Person in den Kanal geraten war, ist unklar.

Mit Tauchern und einem Boot mussten Einsatzkräfte einen Mann aus dem Mittellandkanal retten. Zur Bildergalerie

