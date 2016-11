Fünf Männer im Alter von 18, 30, 32, 33 und 34 Jahren haben am Freitag auf dem Bahnsteig am Gleis 1 des Bahnhofs Letter auf einen 30-jährigen Mann eingeprügelt. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die die Angreifer festnehmen konnte. Alle Beteiligten haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.