Lathwehren. Ziel der Arbeiten ist es, die Fahrbahn "verkehrssicher zu halten", sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Deshalb hat die Verwaltung das Bauunternehmen Gerke Bau beauftragt. Deren Mitarbeiter sollen die Fahrbahndecke und die Tragschicht im mehreren Bereichen erneuern. "Es werden tiefe Versackungen beseitigt, um spontane Ausbrüche zu verhindern", sagt Fricke.

Für die Anwohner bedeuten die Bauarbeiten, die voraussichtlich bis Mittwoch, 21. Juni, dauern werden, einige Einschränkungen. So sind die öffentlichen Parkplätze zwischen der Straße Keiltrift und der Stemmer Straße in Höhe der Hausnummern 13 bis 19 sowie von Hausnummer 4 bis zur Stemmer Straße vorübergehend gesperrt. Entsprechende Schilder werden aufgestellt. Die Stadt bittet die Anwohner, ihre Autos in umliegenden Straßen abzustellen. Der Anliegerverkehr zu den Grundstücken bleibt gewährleistet.

Auch die Zufahrt für Fahrzeuge des Müllentsorgers Aha ist donnerstags und freitags geregelt - ebenso die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Auch die Fußwege bleiben uneingeschränkt nutzbar, heißt es aus der Verwaltung.

Info: Weitere Fragen zu den Bauarbeiten beantwortet Stadtmitarbeiter Karl-Heinrich Bobka. Er ist im Rathaus unter der Telefonnummer (05137) 828447 erreichbar.

Von Gerko Naumann