Mehr als 1000 Menschen haben im abgelaufenen Jahr in Seelze Blut gespendet. Diese Bilanz verkündete Horst Kaßauer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Letter nach der letzten Blutspende des Jahres am Donnerstagnachmittag. Dazu kamen erneut 67 Spender in den Alten Krug in Seelze.