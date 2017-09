Eltern wissen es: Krippenplätze sind rar. Die Stadt Seelze setzt auf Großtagespflegestellen, die den Bedarf decken sollen. Auch in der Betreuungseinrichtung Vorstadtstrolche in Gümmer, werden Krippenkinder betreut - am Sonnabend luden die Erzieherinnen zum Tag der offenen Tür.