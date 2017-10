Uta Carina plant die Silberhochzeit

Seelze. "In der Haifischbar ist heute was los, und die Stimmung ist dort wieder riesengroß" - und genauso wie die vom Shantychor Lohnde besungene Stimmung in der imaginären Haifischbar war die Stimmung im Forum des Schulzentrums. Keine große Aufforderung war nötig, um das Publikum zum Mitmachen zu bringen. Ob mit dem Shantychor unterwegs auf den Weltmeeren oder mit Uta Carina zusammen auf dem Schiff ihrer Träume, die Gäste waren mit dabei, klatschten, schunkelten und sangen mit. Fast familiär ging es zu, eine eingeschweißte Publikumsgemeinschaft, die jedes Jahr aufs Neue zusammen kommt.

Einen zusätzlichen Blickfang hatte Gerhard Lebert aus Stuttgart mit seiner Drehorgel mit nach Seelze gebracht. Schon vor Beginn der Hafenbar begrüßten fröhliche Drehorgelklänge die Besucher im Foyer. Später verstärkte sie den Shantychor und ergänzte das Bühnenbild, dessen Hauptaugenmerk ein rot-weiß gestreifter Leuchtturm war. Viel Applaus bekamen auch die Formation "Just for fun" und Sängerin Kiona, die einer Einladung Uta Carinas gefolgt war und ebenfalls maritime Lieder im Repertoire hatte. Während der Pause nutzen die Gäste die Gelegenheit, sich am Buffet mit leckeren Fischbrötchen und einem kühlen Getränk zu stärken.