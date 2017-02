Die Hannoversche Volksbank hat am Mittwoch insgesamt positiv auf das Geschäftsjahr 2016 zurückgeblickt, in dem die Bilanzsumme nach eigenen Angaben erstmals die Grenze von 5 Milliarden Euro überschritten hat. Zufrieden ist das genossenschaftliche Kreditinstitut auch mit der Entwicklung in Seelze.