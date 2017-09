Schüler ernten 300 Kilogramm Äpfel

Etwa 40 Geschwister-Scholl-Schüler haben sich am Montagmorgen auf den Weg gemacht, um auf der städtischen Streuobstwiese in Seelze-Süd fleißig Äpfel zu ernten. Ihre Ausbeute kann sich sehen lassen: Zehn 30-Liter-Eimer konnte Schulpädagogin Isabel Wesche zur Weiterverarbeitung in ihren Transporter laden.