In gelber, oranger und grüner Farbe leuchten die Kürbisse auf dem Feld von Friedlinde Volker. Kürbisse schmücken nicht nur gemütliche Herbststuben, sondern schmecken auch gut und sind vor allem gesund. Bei Volker können viele Sorten gekauft werden. Das Geld wird am Feld in eine Kasse gesteckt.