Isabel Krämer siegt bei Schlager Trophy 2017

Seelze/Vilshofen. Nachdem sie bereits am 11. September einen der Vorentscheide gewinnen konnte, hatte die Schlagersängerin nun mit dem Lied "100. 000 Farben" in der Endrunde die Nase vorn. "Für mich war es ein phantastisches Erlebnis, bei so einem hochkarätigen Wettbewerb im Finale dabei zu sein. Dass es sogar für den Sieg gereicht hat, ist überwältigend. Mein großer Dank gilt denjenigen, die mich nach Niederbayern begleitet oder mir zu Hause die Daumen gedrückt haben", sagte Isabel Krämer glücklich. Mit ihrem Sieg setzte sie sich gegen Mitbewerber aus Deutschland und Österreich durch.

Müde, aber hochzufrieden kehrte die 25-Jährige noch in der Nacht zu Sonntag nach Seelze zurück. Fast 1400 Kilometer legte der voll besetze Reisebus in etwa 24 Stunden zurück. Doch lange ausruhen konnte sich Isabel Krämer nicht. Schon am Sonntagabend stand ein Auftritt in Hannover zugunsten der Robert-Enke-Stiftung auf dem Programm des Schlagerstars.

Mit dem Sieg bei der Schlager Trophy ist die 25-Jährige ihrem Ziel, sich eine Karriere als Schlagersängerin aufzubauen, einen großen Schritt nähergekommen. Auch künftig will sie an Wettbewerben teilnehmen, dazu über Schützen- und Stadtfeste tingeln. Neben dem Siegertitel von Sonnabend hat Isabel Krämer mit "Nur mit dir" bereits eine zweite Single veröffentlicht. Eine dritte ist in Vorbereitung. Mit Frank Glaubitz, Gebietsleiter beim Netzbetreiber Avacon, hat sie inzwischen einen Sponsor gefunden. "Vorerst bis Ende nächsten Jahres wird Isabel zum Beispiel bei Firmenfesten auftreten", erzählt Glaubitz. Auch ein Auftritt beim Box-Sport-Klub Seelze, den Avacon ebenfalls als Sponsor unterstützt, ist geplant.

Hilfreich für ihr Berufsziel Schlagersängerin ist sicher, dass die 25-Jährige nicht nur singen, sondern auch tanzen kann. Während ihrer langjährigen Mitgliedschaft bei den Lindener Narren ist die junge Seelzerin viermal deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanz geworden.

Info: Wer den Auftritt von Isabel Krämer am Sonnabend verpasst hat, kann am Sonntag, 19. November, um 20.15 Uhr den Sender Gute-Laune-TV einschalten, der dann eine Aufzeichnung der Schlager Trophy sendet.