Bei einem Feuer in einem Reihenhaus am Grasweg in Gümmer ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Die 39-Jährige Bewohnerin konnte sich mit Kindern (5 und 11 Jahre) unverletzt in Sicherheit bringen. Vermutlich hatte der Sohn in seinem Zimmer gezündelt.