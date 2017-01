Beim Rangieren hat am Montag um 8.35 Uhr ein weißer Lastwagen mit Laderampe in der Heimstättenstraße/Ecke Schillerstraße einen hinter ihm geparkten VW Golf beschädigt, berichtet die Polizei. Dabei entstand am Golf ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.