Als ein Mittel gegen schwindende Lesekompetenz an Grundschulen soll ein Wettbwerb unter den Mädchen und Jungen wirken. Beim Lesewettbewerb in Dedensen kamen 18 Kinder in die engere Auswahl und machten es der Jury schwer, einen Gewinner zu bestimmen. Letztlich fiel ihre Wahl auf Liam Gisi.