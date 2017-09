Am Wochenende sind Hochzeitsglocken und Sirenen gemeinsam zu hören gewesen: In den Reihen der Seelzer Feuerwehr gab es eine Hochzeit zu feiern. Seit seiner Kindheit ist Hartmut Krüger Mitglied, er und seine Frau Linda gaben sich in der Kirche St. Martin das Ja-Wort.