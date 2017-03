Matthias Miersch geht erneut als Kandidat für die SPD in den Bundestagswahlkampf. Der derzeitige umweltpolitische Sprecher und Sprecher der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion kandidiert damit schon zum vierten Mal in Folge für den Wahlkreis Hannover-Land II, zu dem Seelze gehört.