325 Eintrittskarten hat die Sportgemeinschaft Letter 05 für das Rendezvous der Besten am Sonnabend verkauft. Spontan vorbei kommen war damit unmöglich. Ausverkauft - so stand es schon an der Eingangstür geschrieben. Wer jedoch eine Karte ergattert hatte, erlebte Musicalatmosphäre pur in der Turnhalle.