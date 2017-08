"Es fehlen in den nächsten drei bis vier Jahren 28.000 Wohnungen in der Region Hannover", warb Katrin Faesel, Leiterin der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz, für die Bebauung des Rosengartens. Der Ortsrat Dedensen will aber erst weiter planen, wenn die Mehrheit der Eigentümer dafür ist.