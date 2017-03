Bei einem Unfall in Letter ist ein 28-jähriger Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer hatte ihn gegen 13 Uhr übersehen, als er aus der Blumestraße in die Lange-Feld-Straße abbog. Der Motorradfahrer versuchte zu bremsen, konnte den Sturz aber nicht verhindern.